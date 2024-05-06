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Токаев посетит Белград

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич
Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года.

Сообщается также, что стороны обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.

Напомним, в феврале состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем. Тогда президент Сербии пригласил Токаева посетить с визитом Белград.

Добавим, что по информации на сайте президента Сербии, Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде. В 1988 году окончил Земунскую гимназию, а в 1994 году – юридический факультет Белградского университета.

Он присоединился к Сербской радикальной партии в 1993 году. В том же году он был избран депутатом Национального собрания Республики Сербия в 1993 году, а в 1994 году был избран генеральным секретарем Сербской радикальной партии. Он оставался на этой должности до 2008 года.

Александр Вучич впервые вошел в правительство Сербии в 1998 году, заняв пост министра информации.

В 2012 году он стал министром обороны. После победы Сербской прогрессивной партии на выборах, состоявшихся в марте 2014 года, он был избран премьер-министром страны. А в апреле 2017 года Александр Вучич победил на президентских выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2096903-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-serbii-aleksandrom-vuchichem/

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