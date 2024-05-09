Как прошел военный парад в Москве, на котором присутствовал Токаев (видео)

В Москве начался военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в войне. На параде присутствует Касым-Жомарт Токаев и другие лидеры стран, передает NUR.KZ.

Традиционно торжественный парад Победы в Москве проходит утром 9 мая на Красной площади.

Президент Казахстана прилетел в Москву накануне – и первым пунктом в его повестке было участие в заседании ВЕЭС в узком составе.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев присутствовал на военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в войне.

Добавим, что в Казахстане в этом году, как и в прошлых двух, военных парадов проводить не планируют. В Минобороны заявляли, что решение принято из расчета экономии бюджетных средств.