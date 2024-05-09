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Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, поздравление главы государства опубликовала Акорда, передает NUR.KZ.

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла.

Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения.

Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее.

Низкий поклон нашим ветеранам!

Здоровья и благополучия всем согражданам!

Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир!

С Днем Победы!" – говорится в тексте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2097740-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-pobedy/

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