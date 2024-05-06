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"Массовых задержаний или проверок документов не наблюдают": МИД о казахстанцах в России

Опубликовано:

Флаги России и Казахстана
Флаги России и Казахстана. Иллюстративное фото: akorda.kz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли казахстанцам рекомендовать воздержаться от поездок в Россию, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что МИД Таджикистана и Кыргызстана на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Они поинтересовались, будут ли казахстанские дипломаты давать подобные рекомендации нашим гражданам.

"Казахстанско-российские отношения, основанные на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства, являются образцом многогранного межгосударственного сотрудничества. Мы не наблюдаем каких-либо проблем на казахстанско-российской границе. Наши дипломаты в России, в Москве постоянно находятся в контакте с местными властями, Министерством иностранных дел, пограничной службой, и каких-либо массовых задержаний либо проверок документов наши граждане не наблюдают", – заявил в ответ Айбек Смадияров.

Он добавил, что проверка документов может быть связана с вопросами обеспечения безопасности.

"Просим наших граждан просто соблюдать правила, правила местных властей, а также законы этой страны. (...)

Конечно, граница открыта. Не будет никаких проблем, и люди смогут свободно передвигаться, если будут следовать законам и правилам этой страны", – отметил официальный представитель МИД РК.

Напомним, в конце апреля МИД Таджикистана вручил ноту послу России "с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам РТ на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод".

Также вчера мы писали о том, что Чехия отозвала из России своего посла Витезлава Пивоньку.

Напомним, что 22 марта в России произошел теракт – в результате атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл" 144 человека погибли свыше 500 были ранены.

В первые часы после теракта в Сети стала распространяться информация о причастности граждан Таджикистана к произошедшему. Тогда МИД страны опубликовал сообщение, в котором заявил, что появившаяся информация – фейк.

Однако позже были задержаны подозреваемые, которые оказались гражданами Таджикистана, правда не теми, о ком шла речь изначально.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2096933-massovyh-zaderzhaniy-ili-proverok-dokumentov-ne-nablyudayut-mid-o-kazahstancah-v-rossii/

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