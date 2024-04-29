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МИД Таджикистана вручил ноту послу России

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Флаг Таджикистана
Флаг Таджикистана. Фото: pexels.com

Таджикистан выразил озабоченность из-за проявления негативного отношения к гражданам республики в России. В связи с этим российскому послу вручили ноту, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД Таджикистана.

"В первой половине дня 29 апреля послу России в Таджикистане Семену Григорьеву была вручена нота МИД Таджикистана с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам РТ на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод", – говорится в сообщении МИД Таджикистана.

В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений.

Согласно юридическому словарю, нота – один из наиболее часто используемых письменных дипломатических актов, документ дипломатической переписки.

Напомним, что 22 марта в России произошел теракт – в результате атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл" 144 человека погибли свыше 500 были ранены.

В первые часы после теракта в Сети стала распространяться информация о причастности граждан Таджикистана к произошедшему. Тогда МИД страны опубликовал сообщение, в котором заявил, что появившаяся информация – фейк.

Однако позже были задержаны подозреваемые, которые оказались гражданами Таджикистана, правда не теми, о ком шла речь изначально.

После этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании по случаю праздника Фитр высказался о ситуации в мире и обратился к согражданам. Он призвал граждан республики проявлять политическую бдительность, не пятнать честь таджикского народа и не допустить использования взрослых и детей заинтересованными силами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2093216-poslu-vruchili-notu-iz-za-narusheniya-prav-i-svobod-grazhdan-tadzhikistana-v-rossii/

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