Чехия официально отозвала своего посла из России

Чехия отозвала из России своего посла Витезлава Пивоньку. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Липавский заявил, что сейчас Чехия работаем над поиском нового посла.

"Нынешний посол уже отозван. Я верю, что когда-нибудь появится новый посол Чехии", — заявил министр.

Он отметил, что лично поблагодарил Пивоньку за работу в Москве.

Глава МИД не назвал имя временного поверенного в делах Чехии и не обозначил период, в который дипмиссия будет работать без посла.

По данным издания, среди кандидатов на должность посла называли дипломата и бывшего заместителя министра обороны Даниэля Коштовала.

Липавский также сообщил, что представители республики не будут присутствовать на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая.

Отмечается, что 54-летний Пивонька стал послом в России в 2018 году. С 2014 по 2018 год он был послом в Азербайджане, в 2006-2011 годах был заместителем посла на Украине (в 2010-2011-м более года занимал должность временного поверенного). В органах МИД Чехии работает с 2002 года.

24 февраля 2022-го Чехия отозвала своего посла из России для консультаций. С тех пор Пивонька жил в Праге. К тому же, он находится на своем посту "дольше стандартных четырех лет". В последнее время временным поверенным был Йиржи Чистецки.