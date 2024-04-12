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Токаев поговорил по телефону с президентом Таджикистана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.

Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.

В свою очередь глава нашего государства поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2084024-tokaev-peregovoril-po-telefonu-s-prezidentom-tadzhikistana/

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