На информацию о запросе России об аварийном запасе бензина ответили в Минэнерго Казахстана

В ряде СМИ появилась информация о том, что Россия якобы попросила Казахстан создать аварийный запас бензина. Эти данные опровергли в Минэнерго РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщил советник министра энергетики РК Шынгыс Ильясов, некоторые СМИ, ссылаясь на "источники в отрасли", сообщили о том, что якобы Россия попросила Казахстан создать аварийный запас бензина в объеме 100 тысяч тонн.

"К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается", – заявил представитель Министерства энергетики Казахстана.

Отметим, по словам экспертов, вопрос дефицита бензина и топлива для легковых автомобилей в Казахстане возникает почти каждый год. При этом для восполнения его объемов применяется импорт из России. Однако там бензин стоит дороже. Из-за этого, например, в прошлом году на одной из АЗС Алматы были замечены цены до 385 тенге за один литр марки АИ-95.

Кроме того, в прошлом году министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказывал, что одну из марок бензина в Казахстан начнут завозить из России.

Однако сообщалось, что в Казахстане бензин остается самым дешевым из стран ЕАЭС. Здесь он в среднем стоит 202,6 тенге, когда как в других странах союза цена доходит до 637,7 тенге.

Также напомним, в конце прошлого года в СМИ появлялись слухи о том, что Россельхознадзор планирует ограничить транзит по территории РФ в Казахстан птицеводческой продукции из США. На это в МСХ РК отвечали, что таких официальных запросов в ведомство не поступало.