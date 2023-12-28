На сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан через Россию ответили в МСХ

Российские СМИ сообщили, что Россельхознадзор планирует ограничить транзит по территории РФ в Казахстан птицеводческой продукции из США. На эту информацию ответили в МСХ РК, передает NUR.KZ.

Вчера днем РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник "знакомый с ситуацией", сообщили, что Россельхознадзор планирует ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США.

Такое решение, как пишет агентство, якобы рассматривают с целью защиты территорий России и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц, поскольку эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна.

Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Дамир Аспан на своей официальной странице в Facebook объяснил ситуацию.

"С одной стороны, в соответствии с пунктом 8 статьи 58 Договора о Евразийском экономическом союзе, государства-члены имеют право разрабатывать и вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования и меры в случае получения официальной информации от соответствующих международных организаций, государств-членов, а также от третьих стран об ухудшении эпизоотической ситуации на территориях третьих стран или государств-членов. Но при этом в обязательном порядке информировать о предпринимаемых мерах другие страны-участницы Экономического союза", – отметил он.

Однако, по словам представителя ведомства, в адрес МСХ РК официальных сообщений от российской стороны касательно запрета транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало.

Тем не менее Аспан подтвердил, что на сегодняшний день из-за высокопатогенного гриппа птиц действуют временные ограничения в отношении 19 штатов США.

"Надо отметить, что в Казахстане за 11 месяцев этого года произведено порядка 300 тыс. тонн мяса птицы. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составила около 75%. Экспорт за 10 месяцев 2023 года вырос с 12 тыс. тонн до 24 тыс. тонн. А объем импорта курятины из США, поступающий в Казахстан через территорию РФ, составляет всего 15 тыс. тонн, или 3,5% от общего потребления страны", – добавил он.

Отметим, что в конце ноября сообщалось, что в Казахстане стали производить больше мяса птицы. На этом фоне заметно подорожали куриные грудки, бедра и голени – на 8,2% и 7,5% соответственно.

Как сообщали эксперты, среди причин, из-за которых казахстанская птица становится дороже –высокая себестоимость, устаревшее оборудование и низкая диверсификация производства на отечественных птицефабриках. Поэтому часть птицы в страну завозится из России.

Кроме того, летом этого года аналитики рассказывали, почему Казахстан тратит миллиарды на производство продуктов, но остается импортозависимым.