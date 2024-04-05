Токаев прилетел в Узбекистан (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом – его лично встретил Шавкат Мирзиеев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в аэропорту города Ургенча главу нашего государства встретил президент Шавкат Мирзиеев.

"В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы", – говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев встречает Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Напомним, еще вчера в пресс-службе Акорды сообщали, что в городе Хива состоится неформальная встреча президента Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

При этом ранее Токаев выражал соболезнования главе Узбекистана в связи с гибелью восьмерых граждан соседнего государства в ДТП на трассе "Самара – Шымкент".

Отметим, что до этого главы Казахстана и Узбекистана встречались во время 10-го саммита Организации тюркских государств, который проходил в Астане в ноябре прошлого года. Тогда Мирзиеев был награжден "Высшим орденом Тюркского мира" по предложению Токаева.

Также в феврале этого года президент Казахстана проводил встречу с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.