Токаев проведет неформальную встречу с президентом Узбекистана

Завтра, 5 апреля, в городе Хива состоится неформальная встреча президента Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

5 апреля в городе Хива состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

В ходе встречи главы государств планируют обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также региональную повестку дня.

Напомним, ранее главы Казахстана и Узбекистана встречались во время 10-го саммита Организации тюркских государств, который проходил в Астане в ноябре прошлого года. Тогда Мирзиеев был награжден "Высшим орденом Тюркского мира" по предложению Токаева.

В феврале этого года президент Казахстана провел встречу с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.