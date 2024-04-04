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Токаев проведет неформальную встречу с президентом Узбекистана

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Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиеев
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Завтра, 5 апреля, в городе Хива состоится неформальная встреча президента Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

5 апреля в городе Хива состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

В ходе встречи главы государств планируют обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также региональную повестку дня.

Напомним, ранее главы Казахстана и Узбекистана встречались во время 10-го саммита Организации тюркских государств, который проходил в Астане в ноябре прошлого года. Тогда Мирзиеев был награжден "Высшим орденом Тюркского мира" по предложению Токаева.

В феврале этого года президент Казахстана провел встречу с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2079143-tokaev-provedet-neformalnuyu-vstrechu-s-prezidentom-uzbekistana/

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