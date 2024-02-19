Токаев обсудил вопросы сотрудничества с главой МИД Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиера Саидова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Узбекистана, президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил высокую динамику развития казахско-узбекского сотрудничества по всему спектру взаимодействия. По его словам, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном.

Подчеркнув весомый вклад президента Шавката Мирзиеева в дело углубления двусторонних отношений, глава государства выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов нашего региона.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, подчеркнута важность поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами.

Глава государства назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии "Дарбаза – Мактараал" с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объемов грузоперевозок.

Президент Казахстана также обратил внимание на взаимовыгодный характер участия узбекской стороны в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Бахтиера Саидова. Фото: Акорда

В свою очередь Бахтиер Саидов поблагодарил лидера нашей страны за теплый прием и передал ему наилучшие пожелания лидера Узбекистана.

По словам министра, главы государств задали высокую планку для укрепления союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном. В связи с этим Бахтиер Саидов поделился планами о совместной работе по обеспечению качественной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере и поддержания региональной безопасности в Центральной Азии.

Кроме того, был рассмотрен график предстоящих встреч и мероприятий двустороннего и многостороннего характера.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Бахтиера Саидова. Фото: Акорда

По информации с официального сайта посольства Казахстана в Узбекистане, 23 ноября 1992 года были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

В 1993 году взаимно были открыты посольства обоих государств.

При этом отметим, что Казахстан и Узбекистан тесно сотрудничают в различных направлениях.

Так, в ноябре прошлого года в Астане состоялся X юбилейный саммит Организации тюркских государств. В мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита участвовали представители государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.

В рамках саммита Токаев наградил Шавката Мирзиеева "Высшим орденом Тюркского мира".

Также в начале марта 2023 года президенты Казахстана и Узбекистана встречались в неформальной обстановке в Шымкенте.

Сообщалось, что главы государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года, а также особое внимание уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества.