Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом

На полях Боаоского азиатского форума прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с Генсекретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Генерального секретаря, президент отметил, что его участие в Боаоском азиатском форуме свидетельствует о серьезном внимании ОЭСР к Азии.

"Этот регион представляет собой гигантское экономическое сообщество. Казахстан также играет довольно важную роль в этом пространстве, по крайней мере, в региональном измерении. Как я уже сказал в своем выступлении на форуме, мы придаем большое значение сотрудничеству с ОЭСР. Наши представители регулярно участвуют в заседаниях комитетов ОЭСР. Мы стремимся следовать рекомендациям Организации. Как Вы знаете, мной поставлена цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что за время сотрудничества с ОЭСР Казахстан подписал ряд важных документов. Кроме того, ведется работа по присоединению к другим обязательным правовым инструментам ОЭСР.

Матиас Корман подтвердил приверженность Организации укреплению всестороннего взаимодействия с азиатскими странами, включая Казахстан

"Я думаю, что отношения между Казахстаном и ОЭСР складываются очень хорошо. Имеется большой потенциал для их расширения и укрепления в будущем. Мне очень приятно слышать, что Казахстан намерен привести свою политику в соответствие со стандартами и передовым опытом ОЭСР. Мы готовы приложить все возможные усилия для помощи и поддержки Вашей программы реформ. Мы заинтересованы в повышении уровня глобального сотрудничества в целях решения многочисленных проблем, стоящих сегодня перед нами", – отметил руководитель ОЭСР.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по открытию регионального офиса Организации в Казахстане. Он также пригласил представителей ОЭСР принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

Визит Токаева в Китай

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Китай.

Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

При этом вчера в Акорде сообщали, что программа визита президента предусматривает ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

Утром Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума. Акорда опубликовала полный текст его выступления.

Позже глава государства провел встречу с 8-м Генсеком ООН, председателем Боаоского азиатского форума, президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста Пан Ги Муном.

Позже президент провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.