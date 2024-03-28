Top.Mail.Ru
Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Матиас Корман
Касым-Жомарт Токаев и Матиас Корман. Фото: Акорда

На полях Боаоского азиатского форума прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с Генсекретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Генерального секретаря, президент отметил, что его участие в Боаоском азиатском форуме свидетельствует о серьезном внимании ОЭСР к Азии.

"Этот регион представляет собой гигантское экономическое сообщество. Казахстан также играет довольно важную роль в этом пространстве, по крайней мере, в региональном измерении. Как я уже сказал в своем выступлении на форуме, мы придаем большое значение сотрудничеству с ОЭСР. Наши представители регулярно участвуют в заседаниях комитетов ОЭСР. Мы стремимся следовать рекомендациям Организации. Как Вы знаете, мной поставлена цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что за время сотрудничества с ОЭСР Казахстан подписал ряд важных документов. Кроме того, ведется работа по присоединению к другим обязательным правовым инструментам ОЭСР.

Матиас Корман подтвердил приверженность Организации укреплению всестороннего взаимодействия с азиатскими странами, включая Казахстан

"Я думаю, что отношения между Казахстаном и ОЭСР складываются очень хорошо. Имеется большой потенциал для их расширения и укрепления в будущем. Мне очень приятно слышать, что Казахстан намерен привести свою политику в соответствие со стандартами и передовым опытом ОЭСР. Мы готовы приложить все возможные усилия для помощи и поддержки Вашей программы реформ. Мы заинтересованы в повышении уровня глобального сотрудничества в целях решения многочисленных проблем, стоящих сегодня перед нами", – отметил руководитель ОЭСР.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по открытию регионального офиса Организации в Казахстане. Он также пригласил представителей ОЭСР принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

Визит Токаева в Китай

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Китай.

Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

При этом вчера в Акорде сообщали, что программа визита президента предусматривает ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

Утром Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума. Акорда опубликовала полный текст его выступления.

Позже глава государства провел встречу с 8-м Генсеком ООН, председателем Боаоского азиатского форума, президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста Пан Ги Муном.

Позже президент провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2074920-tokaev-provel-vstrechu-s-generalnym-sekretarem-oesr-matiasom-kormanom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.