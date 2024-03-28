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"С нетерпением ждем": Токаев высказался о скором визите Си Цзиньпина в Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев и Чжао Лэцзи
Касым-Жомарт Токаев и Чжао Лэцзи. Фото: Акорда

Глава государства провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы президент Казахстана поблагодарил руководство Китайской Народной Республики и секретариат Боаоского азиатского форума за приглашение и прекрасную организацию мероприятия.

"Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан. Мы убеждены, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина все важные задачи будут полностью реализованы. Мы высоко ценим личный вклад г-на Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с г-ном Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все усилия сторон направлены на вывод казахско-китайских отношений на качественно новый уровень

"В целом, отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются для нас безусловным приоритетом. Мы настраиваем все ведомства Правительства работать в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами КНР, чтобы развивать отношения всестороннего стратегического партнерства. Сегодня во время своего выступления я привел конкретные примеры, связанные с нашим сотрудничеством, ростом торговли, ростом инвестиций Китая в нашу экономику. Все это, конечно же, имеет очень большое значение. Пользуясь возможностью, еще раз хотел бы повторить свое приглашение лично Вам посетить Казахстан с официальным визитом в качестве Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", – отметил президент.

Чжао Лэцзи тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и отметил динамичное развитие двусторонних связей

"Уважаемый президент Токаев, очень рад своей очередной встрече с вами. Прежде всего, хотел бы передать Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания председателя Си Цзиньпина. Также хотел бы поприветствовать Вас в Китае на ежегодном Боаоском азиатском форуме. Ваше участие демонстрирует, что Вы уделяете особое внимание развитию китайско-казахских отношений и оказываете большую поддержку деятельности Форума. В Вашей стране недавно отмечали традиционный праздник начала весны – Наурыз. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас, г-н президент и дружественный народ Казахстана с этим праздником. В прошлом году председатель Си Цзиньпин и вы, г-н президент, провели встречи в Сиане и Пекине. Были намечены новые грандиозные планы по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона готова совместно с казахстанскими коллегами работать во исполнение важных договоренностей, достигнутых главами государств, укреплять политическое доверие и углублять практическое сотрудничество во имя достижения стратегических целей", – заявил председатель Постоянного комитета ВСНП.

В ходе переговоров собеседники обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах транспорта, промышленности, туризма и др.

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Китай.

Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

При этом вчера в Акорде сообщали, что программа визита президента предусматривает ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

Утром Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума. Акорда опубликовала полный текст его выступления.

Позже глава государства провел встречу с 8-м Генсеком ООН, председателем Боаоского азиатского форума, президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста Пан Ги Муном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2074860-tokaev-provel-vstrechu-s-predsedatelem-postoyannogo-komiteta-vsekitayskogo-sobraniya-narodnyh-predstaviteley-chzhao-letszi/

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