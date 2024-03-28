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Токаев встретился с экс-генсеком ООН Пан Ги Муном

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Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун
Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун. Фото: Акорда

Глава государства провел встречу с 8-м Генсеком ООН, председателем Боаоского азиатского форума, президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста Пан Ги Муном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Выразив благодарность Пан Ги Муну за приглашение принять участие в Боаоском форуме, Касым-Жомарт Токаев отметил его значительные заслуги перед мировым сообществом на посту Генерального секретаря ООН.

"С моей точки зрения, Вы были одним из лучших генеральных секретарей в истории Организации Объединенных Наций. Для меня было удовольствием и честью работать в ООН под Вашим руководством в течение двух с половиной лет", – сказал президент.

Пан Ги Мун подчеркнул весомый вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие международного сотрудничества.

"Вы как лидер Казахстана прилагаете активные усилия для обеспечения мира и согласия в регионе и расширяете возможности людей и ООН. Думаю, что Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом. У вас огромный опыт в понимании мироустройства Востока и Запада", – отметил корейский дипломат.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Пан Ги Муном
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Пан Ги Муном. Фото: Акорда

Собеседники обсудили международную повестку дня, в том числе роль ООН в эффективном преодолении глобальных вызовов.

Президент рассказал о международных инициативах Казахстана. В рамках 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи Казахстан совместно с Францией планирует провести One Water Summit. Помимо этого, в Астане в 2026 году будет организован Региональный климатический саммит.

Глава государства пригласил Пан Ги Муна принять участие в предстоящем Международном форуме Астана в качестве одного из главных спикеров.

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Китай.

Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

При этом вчера в Акорде сообщали, что программа визита президента предусматривает ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

Утром Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума. Акорда опубликовала полный текст его выступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2074785-tokaev-vstretilsya-s-eks-gensekom-oon-pan-gi-munom/

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