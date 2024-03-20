В МИД Казахстана высказались о прошедших в России президентских выборах

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на сегодняшнем брифинге высказался о прошедших президентских выборах в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что выборы президента – это внутреннее дело самой России.

"Казахстан, согласно мировой практике, направил наблюдателей, вы наверняка это видели в новостях. Количество наблюдателей я не могу назвать… вы можете связаться с ЦИКом – они скажут. Могу сказать, что Россия – стратегический партнер и союзник Казахстана, поэтому мы поддерживаем процессы, происходящие в России, и оцениваем положительно", – заявил он.

Напомним, выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта и продлились до 17 марта. Победу в них одержал действующий глава Владимир Путин с более чем 87% голосов.

Помимо него, кандидатами на пост главы этой страны были:

Леонид Слуцкий от ЛДПР;

депутат от КПРФ Николай Харитонов;

вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".

Избирательные участки в последний день голосования действовали в Алматы и Астане – там в тот день образовалась огромная очередь из российских граждан.

18 марта президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с победой на выборах.