В МИД Казахстана высказались о прошедших в России президентских выборах
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на сегодняшнем брифинге высказался о прошедших президентских выборах в России, передает корреспондент NUR.KZ.
Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что выборы президента – это внутреннее дело самой России.
"Казахстан, согласно мировой практике, направил наблюдателей, вы наверняка это видели в новостях. Количество наблюдателей я не могу назвать… вы можете связаться с ЦИКом – они скажут. Могу сказать, что Россия – стратегический партнер и союзник Казахстана, поэтому мы поддерживаем процессы, происходящие в России, и оцениваем положительно", – заявил он.
Напомним, выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта и продлились до 17 марта. Победу в них одержал действующий глава Владимир Путин с более чем 87% голосов.
Помимо него, кандидатами на пост главы этой страны были:
- Леонид Слуцкий от ЛДПР;
- депутат от КПРФ Николай Харитонов;
- вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".
Избирательные участки в последний день голосования действовали в Алматы и Астане – там в тот день образовалась огромная очередь из российских граждан.
18 марта президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с победой на выборах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2071560-v-mid-kazahstana-vyskazalis-o-proshedshih-v-rossii-prezidentskih-vyborah/