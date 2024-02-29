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30 лет независимости Казахстана

Кто из талибов приедет в Астану на форум, рассказали в МИД

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Флаг Афганистана
Флаг Афганистана. Иллюстративное фото: Dave Rushen / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Вице-министр иностранных дел Роман Василенко сегодня в кулуарах сената рассказал, кто из представителей Талибана приедет на Международный форум Астана, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко напомнил, что в Астане 13-14 июня этого года состоится Международный форум Астана.

"Исполняющий обязанности министра торговли в правительстве Афганистана действительно приглашен на Международный форум Астана. Данный господин не находится под санкциями Совета безопасности ООН, как и не находится под санкциями Совета безопасности ООН и все движение Талибан.

Этот же господин прибывал в Казахстан во главе торговой миссии из 200 представителей действующего правительства Афганистана и бизнесменов современного Афганистана для участия в бизнес-форуме, который прошел в Астане в августе прошлого года. То есть эти люди уже здесь были", – заявил Василенко.

По его словам, международное сообщество пытается найти механизм взаимодействия с этим де-факто правительством Афганистана, где проживают 40 миллионов человек.

"Разные механизмы предлагаются – это правительство не признано международным сообществом на данный момент, не признано ООН, не признано Советом безопасности ООН, потому что еще нет определенности, потому как с ними взаимодействуют. Однако эта страна является нашим региональным соседом, поэтому с этой страной многие страны регионов, в том числе Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, не только Казахстан, а также Китай, Россия, Пакистан и другие государства выстраивают отношения", – подчеркнул вице-министр.

Напомним, в конце 2023 года стало известно, что Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров тогда пояснял, что согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.

Позже об этом высказывался Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество", – говорил президент.

Отметим, что разговоры о признании Талибана Казахстаном поднимали уже давно – в преддверии казахстанско-афганского форума, который прошел в августе 2023 года, соответствующий вопрос задали представителям МИД РК.

Подчеркивалось, что вопрос об исключении Талибана из списка запрещенных организаций в Казахстане должен координироваться с международным сообществом.

Стоит отметить, что Казахстан оказал помощь Афганистану, где в октябре прошлого года произошли землетрясения. На помощь афганскому народу пришли спасатели из Казахстана. Также в страну была направлена гуманитарная помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2063701-kto-iz-talibov-priedet-v-astanu-na-forum-rasskazali-v-mid/

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