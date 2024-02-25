Токаев направил телеграмму эмиру Кувейта
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Токаева, глава Казахстана от имени казахстанцев и от себя лично поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с общенациональным праздником – Национальным днем.
"Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире.
Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран", – говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал Эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта – процветания и благополучия.
Напомним, в середине декабря прошлого года в возрасте 86 лет умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Тогда сразу же было оглашено, что унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
После Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования новому эмиру Кувейта и народу страны в связи с кончиной шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха.
Позже глава Казахстана поздравил нового эмира с его назначением на высокий пост.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2062840-tokaev-napravil-telegrammu-emiru-kuveyta/