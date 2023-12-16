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Умер эмир Кувейта

Опубликовано:

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Фото: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - шейх скончался в возрасте 86 лет. Ранее у него выявили серьезные проблемы со здоровьем.

Информацию о смерти правителя сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, пишет РИА Новости.

"Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — сказал он.

По информации издания, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921—1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.

В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051184-umer-emir-kuveyta/

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