Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - шейх скончался в возрасте 86 лет. Ранее у него выявили серьезные проблемы со здоровьем.

Информацию о смерти правителя сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, пишет РИА Новости.

"Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — сказал он.

По информации издания, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921—1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.

В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.