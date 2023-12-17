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Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования новому эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования новому эмиру Кувейта и народу страны в связи с кончиной шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха.

"С глубокой скорбью воспринял сообщение о кончине эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Шейх Наваф был личностью, посвятившей свою жизнь процветанию Кувейта и обеспечению стабильного будущего для его народа, а также поддержанию мира и стабильности в регионе.

В памяти казахстанцев он навсегда останется как мудрый правитель, авторитетный политик международного уровня, исторический деятель, внесший большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Кувейта", – говорится в телеграмме.

Напомним, вчера стало известно, что эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Ранее у него выявили серьезные проблемы со здоровьем.

Позже, как пишет РИА Новости, власти Кувейта объявили принца Мишааля аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха новым эмиром.

Отметим, что еще в июле Касым-Жомарт Токаев проводил с ним встречу. Тогда политики обсудили перспективы развития казахско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Касым-Жомарт Токаев отмечал важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2051272-tokaev-napravil-telegrammu-novomu-emiru-kuveyta/

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