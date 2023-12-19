Токаев поздравил нового эмира Кувейта

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства направил телеграмму поздравления шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с его назначением на должность Эмира Государства Кувейт.

"Решение о вашем вступлении на престол свидетельствует о высокой оценке вашей семьей и соотечественниками вашего беззаветного многолетнего служения во имя процветания и защиты интересов Кувейта, а также служит подтверждением уверенности в ваших будущих свершениях на благо страны. Сегодняшний Кувейт – сильное государство, обеспечивающее прогресс экономики и неуклонный рост благосостояния народа. Укрепляется авторитет страны в международном сообществе. Желаю, чтобы страна под вашим руководством продолжила поступательное развитие и достигла высоких целей", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Эмиру Кувейта больших успехов в его ответственной деятельности и реализации инициатив, а братскому народу Кувейта – благополучия.

Напомним, что несколько дней назад умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - шейх скончался в возрасте 86 лет. Сразу было оглашено, что унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

После Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования новому эмиру Кувейта и народу страны в связи с кончиной шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха.