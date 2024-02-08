Токаев поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики.

️Глава государства отметил, что итоги голосования стали ярким свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее укрепление государственности, обеспечение социально-экономического благополучия и повышение авторитета страны на международной арене.

️Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Азербайджана успешной реализации всех намеченных планов во имя процветания и прогресса азербайджанского народа.

️В свою очередь лидер Азербайджана поблагодарил за поздравления и вновь подтвердил твердую приверженность углублению сотрудничества с братским Казахстаном в духе многовековой дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, ранее Алиев объявил, что в Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные выборы президента - на год раньше положенного срока.

12 декабря 2023 года стало известно о том, что Алиев стал кандидатом в президенты от партии "Ени Азербайджан". А 30 декабря прошлого года кандидатуру Алиева на пост президента зарегистрировали в ЦИК Азербайджана.

Накануне стало известно о том, что Алиев предсказуемо побеждает, набирая более 93% голосов.