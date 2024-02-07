Выборы в Азербайджане: Алиев предсказуемо побеждает, набирая более 93% — экзитполы

В среду в Азербайджане состоялись внеочередные президентские выборы, о которых Ильхам Алиев объявил ровно два месяца назад.

По результатам экзит-пола, проведенного совместно Лигой защиты трудовых прав граждан и американской организацией Oracle Advisory Group, Алиев лидирует с 93,9% голосов. На втором месте депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 1,8%.

Эксперты Oracle Advisory Group опросили в общей сложности более 63 тыс. человек на 5 тыс. избирательных участков по всей стране, включая Карабах, где выборы проходили впервые в истории Азербайджана.

Они также отметили, что активность избирателей на нынешних выборах была выше, чем на предыдущих.

На пост главы государства претендовало семь кандидатов, включая действующего президента, который выдвигается на этот пост в пятый раз. На прошлых выборах в 2018 году Ильхама Алиева поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.

Алиев правит в Азербайджане с октября 2003 года, и именно к 20-летию своего президентства он приурочил решение провести внеочередные выборы.

Еще один мотив — желание провести их на территории всей страны, впервые после того, как Азербайджан вернул контроль над всей ее территорией в ходе войны 2020 года и в результате военной операции в сентябре 2023-го.

"Оппонентами" Алиева стали провластные политики, которые заседают в парламенте и никогда не критикуют президента, а напротив, на дебатах хвалят его достижения, в первую очередь — восстановление территориальной целостности.

Сам Алиев ни сейчас, ни раньше не участвовал в дебатах. Голосовал он на избирательном участке в Нагорном Карабахе в городе Ханкенди (Степанакерт), сообщила его пресс-служба.

В преддверии выборов Азербайджан на год лишили полномочий в работе ПАСЕ.

Причиной стали недавние преследования оппозиционных политиков и независимых СМИ, военные действия в сентябре 2023 в Нагорном Карабахе и отказ Баку пригласить наблюдателей Совета Европы на эти президентские выборы.

Одного из наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ не впустили в страну, когда он уже был в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев — отец нынешнего президента Ильхама Алиева. Алиев-старший — бывший сотрудник советских органов госбезопасности, глава Азербайджанской ССР в 1969-1982 годы, а затем независимого Азербайджана — с 1993 года до своей смерти в 2003 году. Тогда Ильхам Алиев и стал новым президентом.

Последние парламентские выборы в начале 2020 года тоже были внеочередными. На предыдущих президентских выборах в 2018 году тоже не было оппозиции, и противниками Алиева стали малоизвестные политики. Тогда он победил с результатом 86%.

В рейтинге стран по уровню демократии от Международного института демократии и помощи в выборах Азербайджан занимает 148 место среди 174 стран, находясь между Кубой и Венесуэлой. А в рейтинге "Репортеров без границ" страна на 151 месте из 180-ти, между Пакистаном и Афганистаном.

Должность вице-президента у Ильхама Алиева занимает его жена Мехрибан. Их дочери Арзу и Лейла — совладелицы одного из крупнейших в стране холдингов. У Ильхама Алиева также есть сын, которого зовут Гейдар, в честь деда.

В честь отца Ильхама Алиева в стране названы проспекты, парки, мечети, спортивные и культурные центры.