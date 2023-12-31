Кандидатуру Алиева на пост президента зарегистрировали в ЦИК Азербайджана

Центральная избирательная комиссия Азербайджана 30 декабря 2023 года зарегистрировала Ильхама Алиева в качестве кандидата на пост президента, передает NUR.KZ.

На заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о регистрации выдвинутой партией "Ени Азербайджан" кандидатуры Ильхама Алиева на пост президента Азербайджанской Республики.

Отмечалось, что все необходимые документы 26 декабря 2023 года были представлены в ЦИК полномочным представителем партии для регистрации кандидата.

Единогласным решением членов комиссии кандидатура была зарегистрирована.

Члены комиссии также обсудили и утвердили на заседании текст, форму, количество и порядок изготовления избирательных бюллетеней в связи с предстоящими выборами - они пройдут 7 февраля 2024 года.

На официальном сайте президента Азербайджана указано, что президент Азербайджанской Республики избирается на 7-летний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании. Глава государства вправе объявить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики. Между тем, по информации агентства, в последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года.

Напомним, ранее Алиев объявил, что в Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные выборы президента - они состоятся на год раньше положенного срока.

12 декабря стало известно о том, что Алиев стал кандидатом в президенты от партии "Ени Азербайджан".