Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кандидатуру Алиева на пост президента зарегистрировали в ЦИК Азербайджана

Опубликовано:

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев. Фото: Presidency of Azerbaijan / Handout/Anadolu via Getty Images

Центральная избирательная комиссия Азербайджана 30 декабря 2023 года зарегистрировала Ильхама Алиева в качестве кандидата на пост президента, передает NUR.KZ.

На заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о регистрации выдвинутой партией "Ени Азербайджан" кандидатуры Ильхама Алиева на пост президента Азербайджанской Республики.

Отмечалось, что все необходимые документы 26 декабря 2023 года были представлены в ЦИК полномочным представителем партии для регистрации кандидата.

Единогласным решением членов комиссии кандидатура была зарегистрирована.

Члены комиссии также обсудили и утвердили на заседании текст, форму, количество и порядок изготовления избирательных бюллетеней в связи с предстоящими выборами - они пройдут 7 февраля 2024 года.

На официальном сайте президента Азербайджана указано, что президент Азербайджанской Республики избирается на 7-летний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании. Глава государства вправе объявить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики. Между тем, по информации агентства, в последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года.

Напомним, ранее Алиев объявил, что в Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные выборы президента - они состоятся на год раньше положенного срока.

12 декабря стало известно о том, что Алиев стал кандидатом в президенты от партии "Ени Азербайджан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053447-kandidaturu-alieva-na-post-prezidenta-zaregistrirovali-v-tsik-azerbaydzhana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.