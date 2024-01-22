Депутат Айдос Сарым заявил, что ему грозит уголовный срок, если он приедет в Россию

Депутат мажилиса Айдос Сарым прокомментировал скандал с высказыванием Тины Канделаки и отметил, что сам имеет ограничения на въезд в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал парламентария.

Айдос Сарым отметил, что МИД РК объявил российскую телеведущую Тину Канделаки персоной нон-грата.

"И это правильно. Не нужно тратить на нее слова, слюни, эмоции. Надо иметь самоуважение", – заявил мажилисмен.

При этом сам он, по его словам, объявлен персоной нон-грата в России до 2070 года.

"Имею уведомление ФСБ о том, что в случае пересечения границы могу попасть под уголовное преследование до 7 лет! Аналогично по Беларуси. И никто ничего не объяснял", – отметил депутат.

По данным с официального сайта мажилиса парламента, Айдос Сарым является секретарем Комитета по международным делам, обороне и безопасности палаты.

С января 2021 года по январь 2023 года – депутат мажилиса VII созыва.

С марта 2023 года по настоящее время – депутат мажилиса парламента РК VIIІ созыва.

Скандал с высказыванием Тины Канделаки

Напомним, на прошлой неделе российская телеведущая критично высказалась о переименовании ряда ж/д станций в Казахстане. По ее мнению, "в Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

Ее высказывание резко прокомментировала казахстанская телеведущая и журналистка Динара Сатжан.

"Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут"! И давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть", – написала она.

На это Канделаки ответила еще одним постом, в котором начала рассуждать о том, что люди не помнят истории.

"Отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе в исторических названиях – занятие не просто безграмотное, но и опасное. Прежде всего для тех, кто живет на земле, а не витает в космосе.

Не помнить прошлого — значит рукоплескать фильму "Борат". Кто запретил его, кроме Казахстана? Россия и страны Залива. А что просвещенные эльфы Запада? Да плевать они хотели. Кто такие для них казахи? Ответ по фильму очевиден", – написала она.

Также Тина Канделаки напомнила о январских событиях в 2022 году, когда президент Казахстана обратился к главам стран ОДКБ за помощью.

Сегодня представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что Тина Канделаки не приедет в Казахстан, "а если и приедет, то не въедет".