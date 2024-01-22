"Будем давать соседям столько воды, сколько им нужно": Жапаров о воде в трансграничных реках

Президент Кыргызстана рассказал, как собираются решать проблему нехватки воды для Казахстана и Узбекистана в реках, которые берут свое начало в его стране, передает NUR.KZ со ссылкой на ИА "Кабар".

О проблеме нехватки поливной воды Садыр Жапаров высказался в интервью информагентству.

Кыргызского президента спросили, о проектах бассейнов суточного и декадного регулирования (БСР и БДР), с помощью которых планируется исправить ситуацию.

"Есть и те, кто говорит: "Если нам не хватает воды, почему бы нам не прекратить давать воду нашим соседям?" А если мы будем собирать воду в БСР и БДР, то будет ли достаточно поливной воды для тех, кто живет ниже по течению?" – спросили журналисты.

Садыр Жапаров отметил, что существующие бассейны сейчас накапливают недостаточно воды из-за того, что в последнее время они не очищались.

"Из-за недостаточного накопления воды фермеры ощущали дефицит воды в оросительный сезон. В этом году мы все очищаем.

Кроме того, я дал поручение о строительстве новых БСР и БДР по всей стране. Эти БСР и БДР в первую очередь полезны для наших соседей, живущих ниже по течению, так как в поливной сезон возникают споры относительно воды.

Если мы соберем в БСР и БДР талую воду зимой, с весны речная вода полностью будет течь к соседям. То есть они будут получать даже больше воды, чем раньше. В поливной сезон наши фермеры смогут использовать воду из БСР и БДР, а соседи – проточную воду", – заявил глава Кыргызстана.

По его словам, власти КР стремятся к тому, чтобы получать максимальную пользу от воды, стекающей в зимний период.

"Мы будем давать соседям столько воды, сколько им нужно. Так и будет", – подчеркнул Жапаров.

В пример он привел строящуюся Камбаратинскую ГЭС-1, от которой, по словам главы Кыргызстана, соседние страны получат выгоду в виде водных ресурсов.

"Мы получаем выгоду только от электроэнергии. Мы используем только 1% воды реки Нарын для орошения и питьевой воды. 99% поступает в Узбекистан и Казахстан.

Когда Камбаратинская ГЭС-1 будет достроена, мы сможем использовать ее для получения электроэнергии зимой, а в поливной сезон отдавать соседям достаточно воды, собранной на Токтогульской ГЭС.

В настоящее время мы используем Токтогульскую ГЭС для производства электроэнергии зимой, однако летом приходится ее приостанавливать. Если мы не сохраним воду на следующую зиму, мы останемся без электричества. Мы работаем над решением этих проблем.

Мы думаем не только о себе, но и о своих соседях, так как наше соседство вечно, и думать об общих проблемах мы должны вместе. Абсурдно рассуждать, что мы стоим у истоков течения и не будем давать воды. Мы все – братский народ, вечные соседи и во многом зависим друг от друга", – добавил президент Кыргызстана.

Нехватка поливной воды в Казахстане

Напомним, в середине августа прошлого года сообщалось, что в этом году фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

В Минэкологии заявляли, что причина недостатка воды в том, что она перестала поступать из Кыргызстана. При этом вице-министр подчеркивал, что с каждым годом ситуация ухудшается.

Через несколько дней в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.

Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

Тогда же в шести районах Жамбылской области объявили режим ЧС из-за дефицита воды. Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.

Добавим также, что в ноябре в Бишкеке состоялась встреча, по итогам которой Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область.

Кроме того, на прошлой неделе министр водных ресурсов Казахстана Нуржан Нуржигитов подчеркивал, что Казахстан не платит другим государствам за использование воды из трансграничных рек.