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Министр рассказал, платит ли Казахстан за воду из общих рек с соседними странами

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Горная река
Горная река. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов сегодня в кулуарах мажилиса заявил, что Казахстан не платит другим государствам за использование трансграничных рек, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос об оплате за воду возник, поскольку мажилис принял в работу проект нового Водного кодекса – в нем собираются усовершенствовать реализацию единой госполитики в Казахстане для обеспечения водной безопасности.

Как отметил министр Нуржигитов, договоренности по трансграничным рекам с другими странами у Казахстана действуют еще со времен СССР.

"За воду мы ничего не платим (другим государствам – прим. ред.). На сегодня по трансграничным рекам никакой оплаты нет.

Это договоренности еще с Советского Союза: в 1992 году главы государств подтвердили договоренности, которые были при Советском Союзе – они остаются, и мы будем работать в рамках этих договоренностей", – пояснил министр.

Напомним, в прошлом году в Казахстане был разработан проект нового Водного кодекса, предусматривающий решение актуальных вопросов, связанных с обеспечением страны водой.

Проект включает в себя такие направления, как водоснабжение, водоотведение, вопросы ирригации, безопасности водохозяйственных сооружений и многое другое.

Также отметим, что 1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ему передадут функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Возглавил ведомство Нуржан Нуржигитов, занимавший до этого должность акима Жамбылской области.

В конце прошлого года он также высказывался о тарифах на питьевую и поливную воду в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2055977-kazahstan-nichego-ne-platit-za-vodu-drugim-gosudarstvam-zayavili-v-minvody/

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