Когда казахстанцам дадут право легально работать в Южной Корее и Британии, сообщили в МИД

Официальный представитель МИДа Айбек Смадияров сегодня на брифинге высказался о возможности предоставления казахстанцам права работать в Южной Корее и Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров прокомментировал возможность предоставления казахстанцам права работать в Южной Корее. Он отметил, что Министерство труда и социальной защиты населения нашей страны объявило о начале переговоров.

"Это не означает, что уже включили: еще не включили. Говорится только о начале переговоров. Еще не известно, сколько это продлится, это определенный процесс. Поэтому работа в этом направлении, главное, началась. Мы с корейской стороной это прорабатываем. С Британией то же самое: только начались переговоры, говорить о результатах еще рано", – говорит Смадияров.

Позже он рассказал, чем мотивировано решение казахстанских властей начать данные переговоры.

"Никак не кончается поток наших нелегальных мигрантов туда. Причем у нас есть безвизовый режим, и поток нелегальных мигрантов, естественно, имеет отрицательный эффект на поток туристов, бизнес-контакты, медицинский туризм. Мы вынуждены этот вопрос как-то урегулировать", – резюмировал официальный представитель МИД РК.

Ранее Смадияров говорил, что более 20 тыс. казахстанцев трудятся легально в Южной Корее. А перед этим стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в этой стране.

Наряду с этим в МТИ сообщили, что казахстанцам станет доступна легальная сезонная работа в Британии.

Напомним, что в начале 2023 года в МИД РК сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч казахстанцев в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть это государство.

Недавно Русская служба Би-би-си сообщала, что в 2023 году около четверти от всех сезонных рабочих, занятых на уборке урожая в Великобритании, приехали из стран Центральной Азии. При этом отмечается, что их число будет с каждым разом только расти.