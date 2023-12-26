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Что обсуждал Токаев на неформальной встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В неформальной встрече глав государств – участников Содружества наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Лидеры стран СНГ
Лидеры стран СНГ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сообщается, что в ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщили в пресс-службе президента.

Перед заседанием ВЕЭС главу нашего государства в библиотеке имени Ельцина встретил президент РФ Владимир Путин.

Позже президент принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе.

В своем выступлении Токаев выразил признательность российским коллегам и лично Владимиру Путину за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.

Также, по мнению президента, ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство. И государства-участники имеют все возможности, чтобы закрепить данный статус.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил ряд культурных объектов города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2052789-tokaev-prinyal-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-liderov-stran-sng/

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