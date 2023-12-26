Что обсуждал Токаев на неформальной встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В неформальной встрече глав государств – участников Содружества наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Лидеры стран СНГ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сообщается, что в ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщили в пресс-службе президента.

Перед заседанием ВЕЭС главу нашего государства в библиотеке имени Ельцина встретил президент РФ Владимир Путин.

Позже президент принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе.

В своем выступлении Токаев выразил признательность российским коллегам и лично Владимиру Путину за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.

Также, по мнению президента, ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство. И государства-участники имеют все возможности, чтобы закрепить данный статус.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил ряд культурных объектов города.