Токаев прилетел в Санкт-Петербург (фото, видео)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.
Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.
Напомним, в ноябре в Казахстан прилетал президент России Владимир Путин. Его в столичном аэропорту лично встретил наш глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Позже лидеры стран приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества. Затем они провели переговоры в узком составе. По итогам переговоров президенты подписали ряд документов.
Кроме того, в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2052526-tokaev-priletel-v-sankt-peterburg-dlya-uchastiya-v-vees/