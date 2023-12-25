Токаев прилетел в Санкт-Петербург (фото, видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

Напомним, в ноябре в Казахстан прилетал президент России Владимир Путин. Его в столичном аэропорту лично встретил наш глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Позже лидеры стран приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества. Затем они провели переговоры в узком составе. По итогам переговоров президенты подписали ряд документов.

Кроме того, в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".