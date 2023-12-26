Токаев: ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство

По мнению президента, ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство. И государства-участники имеют все возможности, чтобы закрепить данный статус, передает NUR.KZ.

"В первую очередь, речь идет о развитии коридора "Север – Юг" с выходом на государства Ближнего Востока, Иран, Пакистан и Индию. В этом плане отрадно отметить, что казахстанская инициатива по запуску маршрута "Челябинск – Болашак – Иран" находит свое практическое воплощение. Со своей стороны, мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной и автомобильной сети. Речь идет о железных дорогах "Бейнеу – Мангыстау", "Макат – Кандыагаш" и участке автомобильной дороги "Бейнеу – Шалкар". Для дальнейшего развития коридора создается совместное предприятие логистических компаний Казахстана, России и Туркменистана. Предлагаю железнодорожным администрациям из других стран ЕАЭС присоединиться к данной работе. Казахстан активно укрепляет транспортно-логистический каркас и связанность ЕАЭС. Мы завершаем строительство казахстанских терминалов в китайском городе Сиань и грузинском порту Поти. Мы планируем запустить 5 трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море. В ближайших планах – строительство 1300 километров новых железнодорожных путей, сухих портов "Бахты» и «Калжат", а также морского порта в иранском Бендер-Аббасе. Приглашаем страны ЕАЭС к совместной реализации взаимовыгодных проектов, в том числе партнерской сети крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим глава государства предложил рассмотреть возможность сопряжения «Цифровой повестки ЕАЭС» и китайской инициативы "Цифровой шелковый путь".

По его мнению, построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие экономик стран евразийского пространства.

"Огромные перспективы открывает взаимодействие в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Очевидно, что они определят будущий технологический прогресс не только отдельных отраслей, но и целых стран и объединений. Казахстан довольно успешно использует цифровые решения. В нашей стране более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Намерены к 2026 году довести показатель экспорта IT-отрасли до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в данной сфере. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту "Россия – Казахстан – Иран" для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне", – заметил президент Казахстана.

Он подчеркнул важность в это непростое время последовательно укреплять потенциал ЕАЭС на внешнем контуре, развивая торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями

"Мы приветствуем подписание полноформатного Соглашения о свободной торговле с Ираном, который занимает важное место в системе наших торгово-экономических связей. Следует продолжать целенаправленную работу в этом направлении с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Индонезией, Монголией и другими заинтересованными странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В конце своей речи лидер Казахстана поздравил Владимира Путина с успешным завершением председательства Российской Федерации, а также пожелал Николу Пашиняну продуктивного председательства в органах ЕАЭС в 2024 году. Кроме этого Глава государства выразил благодарность Михаилу Мясниковичу, завершающему свою миссию на посту председателя Евразийской экономической комиссии.

По итогам заседания был принят ряд документов. Лидеры стран ЕАЭС избрали председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии представителя Казахстана Бакытжана Сагинтаева.