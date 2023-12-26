Токаеву показали ряд культурных объектов Санкт-Петербурга (фото, видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил ряд культурных объектов города, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в рамках рабочей поездки в РФ Касым-Жомарт Токаев совместно с президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым посетили ряд культурных объектов Санкт-Петербурга.

Лидеры стран СНГ совместную экскурсии начали с посещения государственного музея-заповедника "Павловск", где они осмотрели залы и экспозиции Павловского дворца. Почетным гостям в амфитеатре Греческого зала дворцового комплекса был организован концерт "Северная симфония". Музей-заповедник является уникальным образцом российской архитектуры конца XVIII века. Ключевой деталью ансамбля считается Павловский дворец, который является памятником культурного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.

Касым-Жомарт Токаев и лидеры стран СНГ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Затем они посетили музей-заповедник "Царское село" и осмотрели залы Екатерининского дворца. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль – признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – начала XX веков. Бывшая летняя резиденция российских императоров – это один их самых посещаемых музеев России, который в 2022 году посетили 2,9 млн человек. В Екатерининском дворце, который является центральным объектом Царского села, находится легендарная Янтарная комната.

Лидеры стран СНГ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Третьим пунктом экскурсии стал Большой Петергофский дворец государственного музея-заповедника "Петергоф".

Руководители делегаций осмотрели залы уникального памятника архитектуры, наполненные предметами декоративно-прикладного искусства, произведениями скульптуры и живописи.

Музей-заповедник "Петергоф" – это 33 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры – отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли вода течет за счет естественного перепада высот между возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщили в пресс-службе президента.

Перед заседанием ВЕЭС главу нашего государства в библиотеке имени Ельцина встретил президент РФ Владимир Путин.

Позже президент принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе.

В своем выступлении Токаев выразил признательность российским коллегам и лично Владимиру Путину за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.

Также, по мнению президента, ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство. И государства-участники имеют все возможности, чтобы закрепить данный статус.