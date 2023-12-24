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Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

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Токаев и Алиев
Токаев и Алиев в резиденции Гянджлик. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья.

В ходе телефонного разговора главы государства с удовлетворением отметили дружественные отношения и традиционно братские связи между народами двух стран.

Отмечается, что особое внимание собеседники уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Азербайджана в Казахстан и в рамках саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года.

Напомним, в начале ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетал в Астану для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств.

В том же месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Баку прибыл в резиденцию Ильхама Алиева "Гянджлик".

Во время этого визита Токаев поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

В начале декабря Ильхам Алиев назначил дату следующих президентских выборов – они пройдут на год раньше, чем должны были, 7 февраля 2024 года.

Позже действующего лидера Азербайджана Ильхама Алиева выдвинули кандидатом от правящей партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2052346-tokaev-pozdravil-ilhama-alieva-s-dnem-rozhdeniya/

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