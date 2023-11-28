Токаев: Я предложил молодежи Того обучение в вузах Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Того Фор Эссозимна Гнассингбе провели брифинг для представителей СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

После двусторонних переговоров глава нашего государства и президент Того выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Гнассингбе за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Казахстан. По мнению главы государства, визит президента Того открывает путь к развитию отношений между двумя странами и подтверждает высокий уровень наших связей с Африканским континентом.

"Укрепление сотрудничества со странами Африки – одно из основных направлений внешней политики Казахстана. Несмотря на то, что наши государства находятся далеко друг от друга, мы готовы к налаживанию более тесных контактов с Того. Мы полностью поддерживаем стремление этой страны к взаимовыгодному сотрудничеству. В следующем году исполняется 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того. За это время укрепилось сотрудничество, основанное на дружбе и взаимной поддержке. Сегодня имеется огромный потенциал для придания ему нового импульса. Мы только что обсудили этот вопрос и достигли важных договоренностей. Все это способствует активизации связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что провел переговоры с лидером Того по вопросам сельского хозяйства, новых технологий, совместной разработки полезных ископаемых, производства и инвестиций.

"Мы договорились поручить правительствам наших стран принять конкретные меры по увеличению товарооборота. В частности, мы отметили, что Казахстан имеет огромные возможности для экспорта зерновых культур в Того. Как известно, по инициативе нашей страны была создана Исламская организация по продовольственной безопасности. Я призвал Того стать членом данной организации и использовать ее потенциал", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе. Фото: Акорда

Глава государства обратил внимание на то, что Казахстан и Того богаты природными ресурсами и имеют возможности для совместной работы по разведке, добыче и освоению месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов.

"Я отметил готовность казахстанских предпринимателей изучить возможности горнодобывающей промышленности Того. Наряду с этим состоялось всестороннее обсуждение сотрудничества между двумя странами в транспортно-логистической сфере. Казахстану было предложено рассмотреть потенциал порта Ломе, который по масштабам своей деятельности занимает второе место в Западной Африке. Мы должны приложить все усилия для развития взаимовыгодного партнерства. Поэтому я пригласил предпринимателей Того принять в следующем году участие в Международном форуме Астана, где они смогут ознакомиться с экономическим потенциалом Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул важность налаживания культурно-гуманитарного сотрудничества между Астаной и Ломе

"Это позволит двум народам лучше узнать друг друга. Я предложил молодежи Того обучение в вузах Казахстана. Мы договорились утвердить почетных консулов наших стран, чтобы придать новый импульс нашим отношениям. Достигнутые соглашения, несомненно, будут способствовать укреплению сотрудничества", – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наши страны установили тесные отношения как на международном, так и на региональном уровнях и имеют схожие позиции по многим актуальным вопросам.

"Особенно успешно развивается наше взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках таких структур, как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества, Африканский Союз", – сказал президент Казахстана.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит президента Гнассингбе в нашу страну имеет поистине историческое значение и придаст новый импульс расширению отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что данный визит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Центральной Азией и Африкой.

Фор Эссозимна Гнассингбе. Фото: Акорда

Фор Эссозимна Гнассингбе заявил, что Того уделяет особое внимание сотрудничеству с Казахстаном и заинтересовано в развитии стратегического партнерства не только на межрегиональном, но и на континентальном уровне

"Думаю, Того может представлять интерес для казахстанских инвесторов как страна, имеющая налаженный товарооборот со странами Западной Африки, общее население которых превышает 300 миллионов человек. Мы рады развитию нашего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Сегодня Казахстан обладает большими возможностями по поставке зерна в Того. Ваша страна добилась значительных успехов в цифровизации. Мы также намерены реализовать в нашей стране проекты по цифровизации и наладить сотрудничество в этом направлении. Мы можем многому научиться у Вас в этом отношении", – сказал президент Гнассингбе.

Напомним, ранее сообщалось, что 27-28 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

Сегодня утром стало известно, что глава африканской страны прилетел в Астану. В аэропорту его встретил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Позже в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Тоголезской Республики, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Того.

Стороны уже провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев, тепло приветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях.

Позже состоялись переговоры в расширенном формате. Лидер Того отметил, что Казахстан обладает огромным экономическим потенциалом.