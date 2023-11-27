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30 лет независимости Казахстана

В Казахстан прилетит президент Тоголезской Республики

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Мужчина в костюме
Президент Тоголезской Республики. Фото: stringer/Getty Images

27-28 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента", - сообщается в Telegram-канале Акорды.

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, Фор Эссозимна Гнассингбе родился в 1966 году. Того он возглавил в феврале 2005 года, после смерти отца.

Того расположена в западной части Африки. Официальное название - Тоголезская Республика.

Африка на карте
Лого. Фото: скрин с Яндекс.Карты

Столица Того - Ломе. Она находится на юго-западе страны и является крупнейшим ее городом и портом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047756-kazahstan-posetit-prezident-togolezskoy-respubliki-for-essozimna-gnassingbe/

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