В Казахстан прилетит президент Тоголезской Республики

27-28 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента", - сообщается в Telegram-канале Акорды.

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, Фор Эссозимна Гнассингбе родился в 1966 году. Того он возглавил в феврале 2005 года, после смерти отца.

Того расположена в западной части Африки. Официальное название - Тоголезская Республика.

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Столица Того - Ломе. Она находится на юго-западе страны и является крупнейшим ее городом и портом.