Президент Того прилетел в Казахстан (фото)
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Президента Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе в аэропорту встретил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.
Как сообщается официальный Telegram-канал Министерства торговли и интеграции РК, президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе прибыл в Казахстан с официальным визитом.
"В рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне о развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", — говорится в сообщении.
Высокопоставленного гостя встретил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.
Напомним, вчера стало известно, что 28 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.
Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, Фор Эссозимна Гнассингбе родился в 1966 году. Того он возглавил в феврале 2005 года, после смерти отца.
Того расположена в западной части Африки. Официальное название - Тоголезская Республика.
Столица Того - Ломе. Она находится на юго-западе страны и является крупнейшим ее городом и портом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047970-prezident-togo-priletel-v-kazahstan-foto/