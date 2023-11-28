Президент Того прилетел в Казахстан (фото)

Президента Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе в аэропорту встретил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Как сообщается официальный Telegram-канал Министерства торговли и интеграции РК, президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе прибыл в Казахстан с официальным визитом.

"В рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне о развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Высокопоставленного гостя встретил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Напомним, вчера стало известно, что 28 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, Фор Эссозимна Гнассингбе родился в 1966 году. Того он возглавил в феврале 2005 года, после смерти отца.

Того расположена в западной части Африки. Официальное название - Тоголезская Республика.

Столица Того - Ломе. Она находится на юго-западе страны и является крупнейшим ее городом и портом.