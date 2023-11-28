Токаев встретил президента Того в Акорде (фото)

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Тоголезской Республики, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе представили друг другу членов делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Того.

Напомним, ранее сообщалось, что 27-28 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

Сегодня утром стало известно, что глава африканской страны прилетел в Астану. В аэропорту его встретил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, Фор Эссозимна Гнассингбе родился в 1966 году. Того он возглавил в феврале 2005 года, после смерти отца.

Того расположена в западной части Африки. Официальное название – Тоголезская Республика.