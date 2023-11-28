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Президент Того поблагодарил Токаева за теплый прием

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Касым-Жомарт Токаев и Фор Гнассингбе
Касым-Жомарт Токаев и Фор Гнассингбе. Фото: Акорда

В Акорде состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Тоголезской Республики Фором Эссозимной Гнассингбе, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев, тепло приветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с Вашей страной. Накануне, в ходе неофициальной беседы мы обсудили имеющиеся возможности, представляющие взаимный интерес для взаимодействия между Казахстаном и Вашей страной.

Безусловно, мы располагаемся на разных континентах, в разных регионах, но в условиях международной напряженности мы должны объединять свои усилия. В этой связи Казахстан и Того, как и другие страны, должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений", – сказал президент.

В ходе встречи глава государства обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.

Президент Того Фор Гнассингбе поблагодарил президента и народ Казахстана за теплый прием

"Хочу поприветствовать Вас и весь народ Казахстана от имени тоголезского народа. Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству на благо наших народов", – сказал глава Того.

По завершении лидеры государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Напомним, ранее сообщалось, что 27-28 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

Сегодня утром стало известно, что глава африканской страны прилетел в Астану. В аэропорту его встретил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Позже в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Тоголезской Республики, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Того.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047988-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-togo-v-uzkom-formate/

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