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Казахстанцы смогут недорого летать в одну из стран Юго-Восточной Азии

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Туалет в самолете
Самолет. Иллюстративное фото: MagMos/Getty Images

Крупнейший в Юго-Восточной Азии лоукостер со следующего года планирует совершать регулярные рейсы по маршруту Куала-Лумпур – Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

"Комитетом гражданской авиации совместно с авиационными властями Малайзии был проработан вопрос открытия малайзийской низкобюджетной авиакомпанией Air Asia X регулярных пассажирских рейсов в Казахстан", – говорится в официальном Telegram-канале комитета.

Компания-лоукостер Air Asia Х планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Куала-Лумпур – Алматы с 1 февраля 2024 года. Частота рейсов – 4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье) на воздушных судах типа А-330 (емкость от 285 до 377 кресел).

Согласно данным, приведенным КГА, компания Air Asia Х была создана в 2006 году, входит в состав Air Asia Aviation Group. Парк лоукостера состоит из более чем 270 воздушных судов типа А-320, А-320neo, А-321neo и A-330.

Под франшизой данной компании выполняются рейсы по более 400 маршрутам в 25 стран мира.

Напомним, министр транспорта Марат Карабаев заявил, что пока рано говорить о том, появится ли еще одна зарубежная авиакомпания в Казахстане.

Перед этим, в конце сентября, глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев сообщил, что в нашей стране может появиться еще один лоукостер.

Наряду с этим мажилисмен Ержан Бейсенбаев выступил с критикой в адрес FlyArystan. По его словам, цены на их билеты дорогие – такие же, как и у других авиакомпаний, которые не считаются лоукостерами.

Представители FlyArystan ответили на заявление депутата. Они отметили, что с их появлением более миллиона человек в Казахстане впервые в жизни смогли летать на самолетах. А с 2019 года минимальная стоимость билета не изменилась: изменилось лишь поведение пассажиров – их количество увеличилось, они стали раньше планировать свои поездки.

Ранее Главная транспортная прокуратура выявила в Казахстане крупную авиакомпанию, которая продавала билеты на рейсы на сайте без применения детского тарифа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2045863-kazahstantsy-smogut-nedorogo-letat-v-odnu-iz-stran-yugo-vostochnoy-azii/

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