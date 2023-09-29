Нарушения при продаже авиабилетов для детей выявили в Казахстане

В Казахстане выявили крупную авиакомпанию, продающую билеты на рейсы на сайте без применения детского тарифа, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Вопросы авиационной безопасности и защиты прав авиапассажиров рассмотрели на координационном совете при Главной транспортной прокуратуре.

Теперь, как сообщается на официальном сайте ГТП, автоматизированная информационная система "государственный земельный кадастр" будет по умолчанию ограничивать выдачу земель на приаэродромной территории.

Кроме того, на совете поддержали предложение по подаче электронных жалоб пассажирами посредством QR-кодов на действия или бездействия авиакомпаний и других субъектов в сфере авиаперевозок.

Отмечается, что сейчас база данных авиационной администрации интегрирована с системой Минздрава – это позволяет уполномоченным лицам онлайн получать сведения о наличии хронических заболеваний летного экипажа.

На мероприятии также обсудили случаи несоблюдения перевозчиками применения 50-процентных скидок для несовершеннолетних пассажиров на международном рейсе в возрасте от 2 до 12 лет, а на внутренних – от 2 до 15 лет.

Так, например, одна из крупнейших авиакомпании при продаже билетов на сайте применяет детский тариф пассажирам только до 11 лет, тогда как по закону положено до 15 лет. А при покупке билетов онлайн данная скидка вовсе не применяется.

Ранее за непредоставление скидок для детей на международные рейсы к административной ответственности привлекались авиакомпании FlyArystan и Qazaq Air.

Теперь КГА поручили выработать алгоритм, который позволит на системной основе отслеживать правильное применение скидок для несовершеннолетних, а также законодательных поправок, обязывающих уведомлять пассажиров о ненадлежащем оказании услуг в сфере авиаперевозок.

Комитет по защите прав потребителей же изучит вопрос о внесении исков в суд к авиакомпаниям о взыскании с них штрафов за задержки рейсов (3 процента от стоимости билета за каждый час), а также возврата переплаченной суммы за детские билеты.

Наряду с этим планируется проработка вопроса о внесении ряда поправок в КоАП, которые отдельно выделят составы правонарушений как несвоевременное уведомление пассажиров о задержках, непредставление льготных услуг детям, лицам с ограниченными возможностями, а также за "овербукинг" (ситуация, при которой на рейс пришло больше человек, чем на самолете мест).

По всем поручениям определены конкретные сроки исполнения, ход их реализации будет контролироваться секретариатом координационного совета.

Ранее стало известно, что в Казахстане может появиться новый лоукостер.

А недавно мажилисмен Ержан Бейсенбаев выступил с критикой в адрес FlyArystan. По его словам, цены на их билеты дорогие – такие же, как и у других авиакомпаний, которые не считаются лоукостерами.

Представители FlyArystan ответили на заявление депутата. Они отметили, что с их появлением более миллиона человек в Казахстане впервые в жизни смогли летать на самолетах. А с 2019 года минимальная стоимость билета не изменилась: изменилось лишь поведение пассажиров – их количество увеличилось, они стали раньше планировать свои поездки.