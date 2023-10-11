Появится ли в Казахстане еще одна авиакомпания, ответил Карабаев

Глава Минтранспорта сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, планируется ли привлечь в Казахстан еще одну зарубежную авиакомпанию для конкуренции с действующими, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что пока рано говорить о появлении еще одной зарубежной авиакомпании в Казахстане.

"Мы работаем с компаниями нескольких стран. Есть вьетнамская компания Sovico Holdings, владеющая авиакомпанией VietJet, с ними мы больше пошли с точки зрения проработки. Это компания лоукостер.

У них большое количество воздушного парка, причем заказанные. Поэтому с этой компанией больше работаем. Но это еще не окончательное решение как с нашей стороны, так и со стороны вьетнамской компании", – отметил Карабаев.

По его словам, учредителем может быть иностранная компания, но она должна быть полноценно зарегистрирована в Казахстане.

"По ценовой политике. Здесь речь идет о спросе и предложении. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 26%. Если в прошлом году за восемь месяцев казахстанские авиакомпании перевезли семь млн пассажиров, то за 8 месяцев текущего года (их количество – прим. ред.) выросло до 8 млн.

После приватизации Qazaq Air и отделения FlyArystan в Казахстане будут четыре независимых друг от друга авиакомпании. Кроме того, будет пятая зарубежная компания. Надеемся, конкуренция среди них стабилизирует цены на авиабилеты", – подчеркнул глава Минтранспорта.

Напомним, в конце сентября глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев сообщил, что в Казахстане может появиться еще один лоукостер.

Перед этим мажилисмен Ержан Бейсенбаев выступил с критикой в адрес FlyArystan. По его словам, цены на их билеты дорогие – такие же, как и у других авиакомпаний, которые не считаются лоукостерами.

Представители FlyArystan ответили на заявление депутата. Они отметили, что с их появлением более миллиона человек в Казахстане впервые в жизни смогли летать на самолетах. А с 2019 года минимальная стоимость билета не изменилась: изменилось лишь поведение пассажиров – их количество увеличилось, они стали раньше планировать свои поездки.

Недавно Главная транспортная прокуратура выявила в Казахстане крупную авиакомпанию, которая продавала билеты на рейсы на сайте без применения детского тарифа.