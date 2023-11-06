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СМИ: Путин прилетит в Казахстан на этой неделе

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На этой неделе в Казахстан с официальным визитом прилетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналист гостелеканала "Россия" Павел Зарубин, передает NUR.KZ.

Информация о визите российского президента появилась в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", опубликованной в Telegram-канале Зарубина.

В Кремле официально информацию о визите не подтверждали, однако в Акорде о предстоящем визите главы РФ говорили еще в марте этого года - Токаев на встрече с послом РФ в Казахстана Алексеем Бородавкиным отметил важность предстоящего визита, пишет Sputnik Казахстан.

Напомним, последний визит Владимира Путина в Астану состоялся больше года назад, в октябре 2022-го - глава РФ принимал участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

После этого президент Казахстана и РФ встречались еще несколько раз - в последний раз главы государств виделись 7 октября на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Добавим, что на прошлой неделе в Казахстан с официальным визитом прилетали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044233-smi-putin-priletit-v-kazahstan-na-etoy-nedele/

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