СМИ: Путин прилетит в Казахстан на этой неделе

На этой неделе в Казахстан с официальным визитом прилетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналист гостелеканала "Россия" Павел Зарубин, передает NUR.KZ.

Информация о визите российского президента появилась в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", опубликованной в Telegram-канале Зарубина.

В Кремле официально информацию о визите не подтверждали, однако в Акорде о предстоящем визите главы РФ говорили еще в марте этого года - Токаев на встрече с послом РФ в Казахстана Алексеем Бородавкиным отметил важность предстоящего визита, пишет Sputnik Казахстан.

Напомним, последний визит Владимира Путина в Астану состоялся больше года назад, в октябре 2022-го - глава РФ принимал участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

После этого президент Казахстана и РФ встречались еще несколько раз - в последний раз главы государств виделись 7 октября на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Добавим, что на прошлой неделе в Казахстан с официальным визитом прилетали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.