"Мы ориентиры перенесли": глава Минюста высказался по делу Стати

Глава Минюста сегодня в кулуарах кабмина высказался по делу Стати. По его словам, в нескольких юрисдикциях эта работа продолжается, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Ескараев сообщил, что по делу Стати продолжается работа в рамках, предусмотренных законодательством.

"Мы работаем в рамках законодательства. В нескольких юрисдикциях эта работа продолжается. По линии Люксембурга, Молдавии и РК в уголовном порядке расследование идет. В других странах – в гражданском процессе идет, в рамках арбитражного процесса идет работа. По многим юрисдикциям работа ведется. Казахстан ни одного тенге не заплатил", – указал он.

При этом, по его словам, изменилась тактика со сменой министра юстиции.

"Конечно, мы ориентиры перенесли, и поэтому работа перестроена. Работа продолжается в этом ключе с новыми компаниями, мы расторгли (договор – прим. ред.) с одной из предыдущих компаний. Работа в этом плане перестроена", – резюмировал глава Минюста.

Дело Стати

С молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати Казахстан судится уже несколько лет.

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати.

При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

В январе этого года стало известно, что голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати.

В июне этого года стало известно о том, что Верховный суд Швеции отказал Нацбанку Казахстана в праве подачи апелляции по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати.

В сентябре стало известно о том, что Казахстан добился победы по делу Стати об аресте акций Кашагана в Нидерландах.

Верховный суд Нидерландов подтвердил отмену ареста акций в KMG Kashagan – была отклонена жалоба Стати по данному делу.

Позже глава Минюста рассказал, действительно ли Казахстан потратил миллиард долларов на дело Стати.