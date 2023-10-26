Токаев направил телеграмму президенту Австрии

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Австрии - президент РК поздравил коллегу с национальным праздником, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды, глава Казахстана поздравил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии с национальным Днем Австрийской Республики.

"Уверен, что наше многогранное сотрудничество с Австрией, являющейся одним из надежных партнеров Казахстана на европейском пространстве, будет и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Австрии – благополучия и процветания.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев встречался с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в сентябре прошлого года во время своей рабочей поездки в Нью-Йорк.

Тогда главы государств обсудили перспективы развития казахско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие политического диалога и расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

К слову, на официальном сайте посольства РК в Австрии указано, что дипломатические отношения между Казахстаном и Австрией были установлены в 1992 году. В 1995 году было открыто посольство РК в Австрии, а в 2007-м - посольство Австрии в Казахстане.

С августа этого года послом Казахстана в Австрии является бывший министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди. Во время встречи Тлеуберди с Токаевым в конце лета этого года глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене.