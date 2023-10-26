Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев направил телеграмму президенту Австрии

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Александр Ван дер Беллен
Касым-Жомарт Токаев и Александр Ван дер Беллен. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Австрии - президент РК поздравил коллегу с национальным праздником, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды, глава Казахстана поздравил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии с национальным Днем Австрийской Республики.

"Уверен, что наше многогранное сотрудничество с Австрией, являющейся одним из надежных партнеров Казахстана на европейском пространстве, будет и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Австрии – благополучия и процветания.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев встречался с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в сентябре прошлого года во время своей рабочей поездки в Нью-Йорк.

Тогда главы государств обсудили перспективы развития казахско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие политического диалога и расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

К слову, на официальном сайте посольства РК в Австрии указано, что дипломатические отношения между Казахстаном и Австрией были установлены в 1992 году. В 1995 году было открыто посольство РК в Австрии, а в 2007-м - посольство Австрии в Казахстане.

С августа этого года послом Казахстана в Австрии является бывший министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди. Во время встречи Тлеуберди с Токаевым в конце лета этого года глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2042556-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-avstrii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.