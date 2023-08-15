Токаев встретился с послом Казахстана в Австрии Мухтаром Тлеуберди

Касым-Жомарт Токаев и Мухтар Тлеуберди. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев встретился со вновь назначенным послом в Австрии Мухтаром Тлеуберди, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене Мухтара Тлеуберди.

В ходе встречи президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене.

️Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

Напомним, что о назначении Мухтара Тлеуберди чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем РК при международных организациях в городе Вене стало известно вчера.

До этого с 18 января 2021 года он занимал пост заместителя премьер-министра – главы МИД. Покинул Тлеуберди данную должность в апреле, его преемником на посту министра иностранных дел стал Мурат Нуртлеу.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Тлеуберди Мухтар Бескенулы родился 30 июня 1968 года. В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова.

С 1993 по 1996 год – атташе, третий секретарь Управления стран Азии.

С 1996 по 1999 год – третий, второй секретарь посольства Казахстана в Южной Корее.

С 1999 по 2000 год – первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества.

С 2000 по 2001 год – советник госсекретаря по международным вопросам в Администрации президента Казахстана.

С 2001 по 2003 год – советник посольства Казахстана в Израиле.

С 2004 по 2009 год – посол Казахстана в Малайзии.

С 2005 по 2009 год – посол Казахстана в Индонезии, Бруней-Даруссаламе и Филиппинах по совместительству.

С 2009 по 2016 год – посол Казахстана в Швейцарии, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Лихтенштейне, Ватикане по совместительству.

С 2016 по 2019 год – первый заместитель министра иностранных дел РК.

С 2019 по 2021 год – министр иностранных дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032561-tokaev-vstretilsya-s-poslom-v-avstrii-muhtarom-tleuberdi/