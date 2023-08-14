Экс-глава МИД Мухтар Тлеуберди получил новую должность

Мухтар Тлеуберди. Фото: МИД РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил на должность посла Казахстана в Австрии бывшего министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Сообщается, что Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем РК при международных организациях в городе Вене.

Тлеуберди Мухтар Бескенулы родился 30 июня 1968 года в селе Аксу Чимкентской области (ныне – Туркестанская).

Окончил философско-экономический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.

По окончании университета работал на кафедрах истории философии и китайской филологии Казахского государственного университета имени Аль-Фараби.

С 1993 по 1996 год – атташе, третий секретарь Управления стран Азии.

С 1996 по 1999 год – третий, второй секретарь посольства Казахстана в Южной Корее.

С 1999 по 2000 год – первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества.

С 2000 по 2001 год – советник государственного секретаря по международным вопросам в Администрации президента Казахстана.

С 2001 по 2003 год – советник посольства Казахстана в Израиле.

С 2004 по 2009 год занимал должность посла Казахстана в Малайзии.

С 2005 по 2009 год – посол Казахстана в Индонезии, Бруней-Даруссаламе и Филиппинах по совместительству.

С 2009 по 2016 год – посол Казахстана в Швейцарии, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Лихтенштейне, Ватикане по совместительству.

В 2015 году был аккредитован в качестве посла Казахстана при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

С 2016 по 2019 год – первый заместитель министра иностранных дел РК.

С 2019 по 2021 год – министр иностранных дел РК.

18 января 2021 года указом президента РК назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел. Переназначен на эту должность в январе 2022-го.

Тлеуберди покинул пост в апреле этого года - новым министром иностранных дел РК стал экс-глава Администрации президента Мурат Нуртлеу.

Пресс-служба Акорды сообщила также, что чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Испании Мусаев Данат Умирбаевич назначен послом РК в Княжестве Андорра, постоянным представителем РК при Всемирной туристской организации ООН по совместительству.

Данат Мусаев. Фото: gov.kz

На официальном сайте посольство РК в Испании сообщается, что Данат Мусаев родился 12 ноября 1979 года в Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2000 году, Дипломатическую академию МИД РФ – в 2004 году.

Свою дипломатическую карьеру начал в качестве специалиста Управления консульской службы МИД РК в 2000 году.

В 2004 году – третий секретарь Департамента Европы и Америки МИД РК.

С 2004 по 2006 год работал третьим секретарем посольства Казахстана в Индии.

В 2006-2009 годах был третьим, вторым секретарем посольства Казахстана в Испании.

С 2009 по 2011 год работал первым секретарем Департамента Европы МИД РК.

С 2011 по 2012 год был назначен советником заместителя председателя правления АО "ФНБ "Самрук – Казына".

В 2012-2014 годах был директором Департамента внешних связей и развития бизнеса Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.

С 2014 по 2015 год – советник посольства Казахстана в Испании.

В 2015-2019 годах был руководителем консульства Республики Казахстан в Барселоне.

В 2019-2020 годах работал руководителем Управления европейских стран СНГ Департамента СНГ МИД РК.

До назначения послом Казахстана в Испании с 2020 года был заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2032322-eks-glava-mid-muhtar-tleuberdi-poluchil-novuyu-dolzhnost/