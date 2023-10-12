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Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы

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Чжоу Шоуцзы и Касым-Жомарт Токаев
Чжоу Шоуцзы и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, по словам президента, платформа TikTok набирает популярность в нашей стране, в настоящее время на ней зарегистрировано более 10 млн казахстанцев.

"Всемирно известный сервис по созданию и просмотру видеоконтента одним из первых перевел интерфейс приложения на казахский язык, а также назначил уполномоченного по вопросам предотвращения кибербуллинга", – говорится в сообщении.

Между тем Чжоу Шоуцзы рассказал о реализации совместно с Astana Hub проекта TikTok StartUp Academy – эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов.

Кроме того, в рамках партнерства был проведен конкурс TikTok Startup Valley. В результате более 200 стартапов прошли обучение инструментам привлечения внимания к своим продуктам посредством TikTok.

Глава государства и гендиректор TikTok также обсудили вопросы сотрудничества в области креативной индустрии, проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, развития электронной коммерции, а также глобального продвижения культуры и туристических возможностей Казахстана через платформу TikTok.

Напомним, сегодня глава государства выступил на форуме Digital Bridge 2023 – президент РК в ходе выступления поручил правительству внедрить 5G в Казахстане до конца 2025 года.

Кроме того, он высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта. Тем не менее глава государства успокоил казахстанцев, пообещав, что ИИ не отберет работу у граждан.

Токаев также поручил кабмину обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.

Кроме того, глава государства посетил выставку, организованную в рамках международного технологического форума Digital Bridge.

Добавим, что TikTok, согласно информации на ее официальном сайте, – платформа для создания коротких видеороликов. Имеет представительства по всему миру, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Дубай, Мумбаи, Сингапур, Джакарту, Сеул и Токио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040739-tokaev-vstretilsya-s-generalnym-direktorom-tiktok-chzhou-shoutszy/

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