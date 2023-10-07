Токаев поздравил Путина с днем рождения во время встречи
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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы лидера РК.
После участия в церемонии открытия транзита российского газа в Республику Узбекистан через территорию нашей страны президенты Казахстана и России провели переговоры.
В ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.
"Что касается сотрудничества между нашими государствами, то оно развивается успешно, является многоплановым. Прежде всего, это сотрудничество, которое носит стратегический характер и характер союзнических взаимоотношений между нашими государствами в самых различных сферах.
Сегодня мы стали участниками запуска большого проекта. Действительно, может быть, по цифрам он не столь большой, но проделана большая работа в течение короткого периода времени. Конечно, это будет иметь большое символическое значение и в будущем", – сказал глава государства.
В свою очередь Владимир Путин отметил высокий уровень двусторонних связей и необходимость их дальнейшего укрепления.
"Ваш приезд в Москву – знаковая вещь. Я вам благодарен за это, а также за то, что сделали проект, который сегодня представили. Он достаточно скромный, на мой взгляд, но это первый и очень важный шаг к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом. У нас огромный объем совместной работы. По всем направлениям ситуация развивается весьма позитивно. Я хочу вас за это поблагодарить", – подчеркнул президент России.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его личный вклад в углубление стратегического партнерства Казахстана и России, а также многоплановых интеграционных связей на евразийском пространстве.
К слову, сегодня Путин отмечает 71-й день рождения.
Напомним, лидеры Казахстана, Узбекистана и России приняли участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию нашей страны.
Добавим, в мае этого года Токаев посещал Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040034-tokaev-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-vo-vremya-vstrechi/