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Токаев поздравил Путина с днем рождения во время встречи

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Токаев и Путин. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы лидера РК.

После участия в церемонии открытия транзита российского газа в Республику Узбекистан через территорию нашей страны президенты Казахстана и России провели переговоры.

В ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.

"Что касается сотрудничества между нашими государствами, то оно развивается успешно, является многоплановым. Прежде всего, это сотрудничество, которое носит стратегический характер и характер союзнических взаимоотношений между нашими государствами в самых различных сферах.

Сегодня мы стали участниками запуска большого проекта. Действительно, может быть, по цифрам он не столь большой, но проделана большая работа в течение короткого периода времени. Конечно, это будет иметь большое символическое значение и в будущем", – сказал глава государства.

В свою очередь Владимир Путин отметил высокий уровень двусторонних связей и необходимость их дальнейшего укрепления.

"Ваш приезд в Москву – знаковая вещь. Я вам благодарен за это, а также за то, что сделали проект, который сегодня представили. Он достаточно скромный, на мой взгляд, но это первый и очень важный шаг к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом. У нас огромный объем совместной работы. По всем направлениям ситуация развивается весьма позитивно. Я хочу вас за это поблагодарить", – подчеркнул президент России.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его личный вклад в углубление стратегического партнерства Казахстана и России, а также многоплановых интеграционных связей на евразийском пространстве.

К слову, сегодня Путин отмечает 71-й день рождения.

Напомним, лидеры Казахстана, Узбекистана и России приняли участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию нашей страны.

Добавим, в мае этого года Токаев посещал Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040034-tokaev-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-vo-vremya-vstrechi/

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