Безопасность КТК обсуждали США с Казахстаном, сообщил посол Розенблюм

Посол США в Казахстане Дэниел Роземблюм сегодня на пресс-встрече заявил, что США обсуждали безопасность КТК с правительством Казахстана и различными компаниями, передает корреспондент NUR.KZ.

Посол Соединенных Штатов в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил, что американская сторона обсуждала вопрос безопасности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"У нас были обсуждения касательно безопасности КТК. И эти обсуждения были не только с правительством Казахстана, но и с представителями различных компаний, которые рассчитывают на КТК в своей работе, потому что, разумеется, они заинтересованы в бесперебойной и безопасной транспортировке нефти.

Пока эти разговоры были из категории дискуссии, из категории обсуждений. Как таковых запросов о помощи не было", – сообщил Розенблюм.

Напомним, ранее глава Минэнерго заявил о планах Казахстана выступить с инициативой на политическом уровне об обеспечении стабильной работы порта в Новороссийске – министр сообщил об этом после взрывов в данном городе, возле которого находится Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Также на сегодняшней пресс-встрече посол Розенблюм оценил вероятность прибытия Джо Байдена в Казахстан, заявил, что у США есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение виз нашими гражданами, а также высказался о "списке иноагентов" в Казахстане.

На официальном сайте посольства США в РК говорится, что Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла в Казахстане 28 октября 2022 года.

Ранее он занимал должность посла Соединенных Штатов в Узбекистане, был зампомощника госсекретаря США по ЦА в управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год Розенблюм являлся координатором помощи США странам Европы и ЦА. Также, в 1980-х годах работал советником сенатора Карла Левина.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км, говорится на официальном сайте.

В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.