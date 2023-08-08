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Взрывы в Новороссийске: Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне

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Морской терминал КТК
Морской терминал КТК. Фото: cpc.ru

В кулуарах правительства глава Минэнерго заявил о планах Казахстана выступить с инициативой на политическом уровне в обеспечении стабильной работы порта в Новороссийске, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил об этом в связи с недавними взрывами в Новороссийске, возле которого находится Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

"Что касается обеспечения безопасности работы порта (прим.авт. – в Новороссийске), безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению его стабильной работы, исходя из того, что выгодоприобретателями являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза.

Я думаю, эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам, и соответствующие поручения премьер-министра Казахстана уже были", – заявил министр.

Он добавил, что КТК "в рамках ситуации, которая произошла", обеспечивал стабильную работу.

"То есть КТК оборудован необходимым объемом мощностей, связанных с возможностью хранения нефти, также соответствующие емкости, резервуары предусмотрены на базе отправителей нефти. Стабильная работа трубопровода обеспечивается за счет своевременных ремонтов и инвестиций", – заявил Саткалиев.

Инцидент в Новороссийске

4 августа Минобороны России сообщило, что два безэкипажных катера осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск.

По их словам, в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

В связи с этим был введен временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск. Также сотрудники КТК уточнили, что отгрузка нефти на танкеры, пришвартованные к выносным причальным устройствам ВПУ-2 и ВПУ-3, осуществлялась в штатном режиме.

Спустя несколько часов на официальном сайте КТК появилось сообщение о снятии временного запрета на движение судов в акватории консорциума и порту. Работа продолжилась в штатном режиме. Подчеркивалось, что повреждений инфраструктуры КТК не имеется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031662-vzryvy-v-novorossiyske-kazahstan-vystupit-s-initsiativoy-na-politicheskom-urovne/

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